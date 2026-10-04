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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde 4 robot gösteri sundu

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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde 4 robot gösteri sundu
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Farklı firmalarca yazılımları geliştirilen insansı ve köpek robotlar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde bir araya getirilerek gösteri sundu. 4 robot dans edip oyunlar oynadı, ziyaretçiler gösteriyi ilgiyle izleyip türkülerle eşlik etti.

Yazılımları farklı firmalarca geliştirilen insansı ve köpek robotlar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde bir araya getirilerek ziyaretçilere gösteri sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle sürüyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan çeşitli firmalar tarafından yazılımları geliştirilen insansı ve köpek robotlar, festival alanında ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Festivalin son gününde bir araya getirilen 4 robot, beraber dans edip oyunlar oynadı, birbirlerinin üzerinden atlayıp gösteri yaptı.

Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği robotlar, çeşitli hareketler yaparak izleyicileri selamladı.

Söyledikleri türkülerle robotların dansına eşlik eden ziyaretçiler, cep telefonlarının kamerasıyla gösteriyi görüntüledi.

Kaynak: AA
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