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5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

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5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı Haber Videosunu İzle
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
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Tokat’ta binlerce kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle hastanelere başvurmasının ardından, kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldüğü bildirildi. Veteriner hekimler hayvan sahiplerine uyarıda bulunurken, uzmanlar benzer belirtilerin tek başına norovirüs tanısı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

  • Tokat'ta 5 bine yakın kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu; Sağlık Bakanlığı ekiplerinin incelemeleri sonucunda rahatsızlığa norovirüsün neden olduğu belirlendi.
  • Tokat'taki 15'in üzerinde veteriner kliniğinde, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde ishal ve kusma şikâyetleriyle başvurular görüldü.
  • Prof. Dr. Ercan Çaçan, hayvanlardaki norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik farklılıklar bulunduğunu ve insanlardaki norovirüs salgınlarının temel bulaşma döngüsünün insanlar arasında gerçekleştiğini belirtti.

Tokat’ta 5 bine yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından, evcil hayvanlarda da benzer şikâyetler gündeme geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ankara’dan gelen Sağlık Bakanlığı halk sağlığı ekiplerinin incelemeleri sonucunda vatandaşların rahatsızlanmasına norovirüsün neden olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde de ishal ve kusma şikâyetleriyle veteriner kliniklerine başvurular olduğunu belirtti. Kentteki veteriner klinikleriyle iletişime geçerek durumu değerlendirdiklerini ifade eden Karyağdı, "15’in üzerindeki veteriner kliniğimizde, insanlardaki belirtilere benzeyen ishal ve kusmayla seyreden vakalar görülmeye başladı. Kliniklerimizi bu konuda uyardık. Vatandaşlarımızın da kedi ve köpeklerinde bu tür belirtiler gördüklerinde mutlaka veteriner hekime başvurmalarını istiyoruz" dedi.

İnsan ve hayvan sağlığının birlikte ele alınmasının önemine değinen Karyağdı, insanlardan hayvanlara bulaş ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Karyağdı, "İnsan vakalarının başladığı dönemle aynı dönemde kedi ve köpeklerde de benzer belirtilerle karşılaştık. Bu durum, tek sağlık yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

"TEMEL BULAŞ İNSANLAR ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Çaçan ise hayvanlarda tanımlanan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik farklılıklar bulunduğunu söyledi. Norovirüslerin yalnızca insanlarda bulunmadığını belirten Çaçan, "Başta sığır, domuz ve köpek gibi bazı hayvan türlerinde norovirüsler tanımlanmış durumda. Ancak hayvanlarda bulunan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik açıdan farklılıklar bulunuyor. Günümüzde insanlarda görülen norovirüs salgınlarının temel bulaşma döngüsü insanlar arasında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Hayvanlardan insanlara norovirüs bulaşının yaygın ve kesin olarak ortaya konulmuş bir bulaşma yolu olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çaçan, "Her norovirüs enfeksiyonunun hayvanlarla ilişkili olduğunu düşünmek doğru değil. Hayvanlarda bulunan bazı virüslerin bulaşma potansiyeli, bilimsel araştırmaların devam ettiği konulardan biri" dedi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 105 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu tür virüs salgınlarına karşı bir birim oluşturmak lazım. Ziraa İsrail günümüzde her yol dan saldırıyor. Bu da sinsice bir virüs saldırısı olabilir.

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Haber YorumlarıMert Pktkn:

Köpekleri öldürttünüz, sokakta köpek kalmadı. Sıra kedilere mi geldi ?

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Haber YorumlarıFatih Kibiroglu:

Sentrale giren kedi gibi Kabahat hic kendilerinde olmaz Hatasiz kullar mubarek

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Haber YorumlarıUmut Senturk:

Bunudami hayvana kestiniz.sizi kınıyoruz.bitmediniz bitmediniz.bilimde bilmiyorsunuz

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Haber YorumlarıFerhat Demirel:

Rahat bırakın bu canları...

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