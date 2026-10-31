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Gaziantep İslahiye'de selde sürüklenen arka bacakları kırık köpek tedaviye alındı

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Gaziantep İslahiye'de selde sürüklenen arka bacakları kırık köpek tedaviye alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selde metrelerce sürüklenen arka bacakları kırık sokak köpeği, çevredekilerin fark etmesiyle İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirildi. Hayvan ambulansıyla veterinere götürülen köpek, tedaviye alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arka bacakları kırık halde sel sularında sürüklenen sokak köpeği tedavi altına alındı.

İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hatay Bulvarı'nda bazı kişiler, gece saatlerinde sağanak nedeniyle oluşan selde metrelerce sürüklenen arka bacakları kırık sokak köpeğini fark etti. Durum, İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirildi. İhbar üzerine gelen görevliler tarafından yaralı köpek, hayvan ambulansıyla veterinere götürüldü. Veteriner Hekim Murat Yıldırım tarafından köpek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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