Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Aydın’ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındayken kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul’un akıbeti, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. 23 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamayan talihsiz kadının dosyasına ilişkin canlı yayında dile getirilen iddialar ekran başındakileri dehşete düşürdü.

"BAŞINI KESİP SOBADA YAKTI"

Programda konuşan tanıdık ve aile yakınlarının iddialarına göre; Elife Doğrul, eski eşinin ağabeyi (kayınbiraderi) Metin Musacalı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Yayına katılan Ömer Kan, cinayetin ardından evde yaşanan dehşet anlarını "Metin bize sobayı yaktırdı, bizi öbür odaya gönderdi. Evde ağır bir koku sardı. Yüzde yüz Elife’yi sobada yaktılar. Bütün aile bunu biliyor ancak korkudan kimse konuşamıyor" sözleriyle anlattı.

Canlı yayında gündeme gelen bir diğer şok iddia ise genç kadının başının kesilip poşete konularak sobaya atıldığı ve bu dehşet eyleminin evdeki diğer kadınların gözünü korkutmak amacıyla yapıldığı yönünde oldu.

"ÇUKUR KAZDIRIP CESEDİ GÖMDÜRDÜ"

Yayına katılan bir diğer tanık Muhammed Baycur ise olayın yaşandığı dönemde henüz 14-15 yaşlarında olduğunu belirterek, Metin Musacalı’nın gece saatlerinde kendisine tarlalık bir alanda çukur kazdırdığını söyledi. Çukur kazarken iki ayak gördüğünü ve bir cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini ileri süren Baycur, ayrıca bir valiz dolusu kadın kıyafetinin ve fotoğrafların da dere kenarında yakıldığını iddia etti.

"ÇUKUR KAZDIRIP CESEDİ GÖMDÜRDÜ"

Yayına katılan bir diğer tanık Muhammed Baycur ise olayın yaşandığı dönemde henüz 14-15 yaşlarında olduğunu belirterek, Metin Musacalı’nın gece saatlerinde kendisine tarlalık bir alanda çukur kazdırdığını söyledi. Çukur kazarken iki ayak gördüğünü ve bir cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini ileri süren Baycur, ayrıca bir valiz dolusu kadın kıyafetinin ve fotoğrafların da dere kenarında yakıldığını iddia etti.