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Buca'da çamur depolama alanına düşen köpek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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İzmir'in Buca ilçesinde, beton üretim işletmesine ait katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanına düşen köpek, AFAD, itfaiye ve HAK-TİM ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan köpek, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanında mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Zafer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton üretim işletmesine ait katı atık döküm sahası içinde bulunan çamur depolama alanına bir köpeğin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 1 araç ve 5 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 1 kurtarma aracı ve 5 personel ile Hayvan Kurtarma Ekibi (HAK-TİM) sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu kurtarılan köpek, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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