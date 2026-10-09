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Adana Kozan'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı. Bulduklu Mahallesi'nde bir arazideki kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi; ihbar üzerine gelen ekipler köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bulduklu Mahallesi'nde bir arazideki kuyuya sahipsiz köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyuya düşen köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: AA
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