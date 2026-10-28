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Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında kaldı

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Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında kaldı
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Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili olan yağışların ardından bir istinat duvarının çökme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

18 Ekim'de meydana gelen olayda, beton istinat duvarı toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöktü. Yıkılan duvarın altında sanayi sitesindeki bir esnafa ait 2 araç ile köpeklerin bulunduğu kulübe kaldı. Olayda kulübedeki köpekler telef olurken, park halindeki araçlar da enkaz altında kaldı. Duvarın çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ise günler sonra ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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