Bursa Orhangazi'de 3 kişiye saldıran köpekten kaçan çocuk düşüp bacağını kırdı

Bursa Orhangazi'de 3 kişiye saldıran köpekten kaçan çocuk düşüp bacağını kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde minibüs durağı yakınlarında bekleyen 3 kişiye köpek saldırdı. Köpekten kaçarken düşen 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı, olay anı araç kamerasınca kaydedildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köpekten kaçarken düşen çocuğun bacağı kırıldı
Arapzade Mahallesi'ndeki minibüs durağı yakınlarında bekleyen 3 kişiye, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen köpek saldırdı.
Köpekten kaçanlardan Muhammed Emin S. (11), düşerek yaralandı.
Yakınlardaki hastaneye kaldırılan çocuğun bacağının kırıldığı belirlendi.
Bu arada olay anı bir araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA