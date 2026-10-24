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Silifke'de otomobille ezilen köpek Kanka kurtarılamadı! Araçtan inen 3 kişi olay yerinden uzaklaştı

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Silifke'de otomobille ezilen köpek Kanka kurtarılamadı! Araçtan inen 3 kişi olay yerinden uzaklaştı Haber Videosunu İzle
Silifke'de otomobille ezilen köpek Kanka kurtarılamadı! Araçtan inen 3 kişi olay yerinden uzaklaştı
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Mersin'in Silifke ilçesinde sahipli Golden cinsi köpek Kanka, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin altında kaldı. Ameliyat edilip bir hafta tedavi gören köpek kurtarılamadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın durup geri gittiği, araçtan inen 3 kişinin ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Aile, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

  • Mersin'in Silifke ilçesinde 6,5 yaşındaki Golden cinsi sahipli köpek, otomobilin altında kalmasının ardından bir hafta süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.
  • Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin köpeğin üzerinden geçtikten sonra geri gidip tekrar ilerlediği, araçtan inen 3 kişinin olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.
  • Köpeğin sahibi Gül Gevrek, olayın sabaha karşı iki erkek ve bir kadının bulunduğu araçla gerçekleştiğini belirterek sorumluların yakalanıp cezalandırılmasını talep etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille ezilen sahipli köpek, tedavi altına alınmasına rağmen bir hafta sonra öldü. Köpeği ezen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Atik Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, anne Gül Gevrek ile oğlu Musa Levent'in yavruyken aldıkları 6,5 yaşındaki Golden cinsi köpeğin üzerinden otomobil geçti. Sahiplerinin sabah fark edip veterinere götürdüğü köpek ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Ancak bir haftalık tedaviye rağmen köpek kurtarılamadı.

ARAÇTAN İNİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Köpeğin ezilme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsünün durduğu, geri gidip ileri geldiği, ardından araçtan 3 kişinin indiği ve tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

SAHİBİ YAKALANMALARINI İSTEDİ

Köpeğin ölümüne üzülen aile, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını talep etti. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren köpeğin sahibi Gül Gevrek, "Kanka isimli köpeğimizi çok seviyorduk. Sabah 5'e yakın saatlerde iki erkek ile bir kadının olduğu araç köpeğimizin üzerinden geçmiş. Kamerada çıktı gördük. İlk geçtikten sonra geri gidip tekrar üstünden geçtiler. Daha sonra da sürüp gittiler" diyerek yakalanmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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