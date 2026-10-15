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Sivas'ta sağanak, Kangal Köpek Çiftliği'nin bulunduğu mesire alanını su bastı

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Sivas'ta sağanak, Kangal Köpek Çiftliği'nin bulunduğu mesire alanını su bastı
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Sivas'ta kuvvetli sağanak, merkeze bağlı bazı köylerde hafif çapta hasara neden oldu. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri ve Kangal'daki Kangal Köpek Çiftliği'nin bulunduğu mesire alanı sular altında kaldı; yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi.

Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak bazı köylerde maddi hasara neden oldu.

Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış merkeze bağlı; Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde hafif çapta hasara neden oldu. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı. Kangal İlçesi'nde ise Kangal Köpek Çiftliği'nin bulunduğu mesire alanı da sular altında kaldı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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