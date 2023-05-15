İsviçre Haberleri - İsviçre Haber - Haberler

İsviçre Haberleri
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İngiltere, İsviçre ile yeni serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlayacak
Balotelli'nin Romanya kararı futbolseverlerin ağzını açık bıraktı: Çıldırdın mı?
İngiltere'nin Liverpool kenti, 67. Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bahçelievler mitinginde konuştu: (3)
Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?
İsviçreli Teknoloji Devi Abb, Çin'in Xiamen Kentinde Karbon Nötr Projesini Başlattı
Türkiye'yi Avrupa'da büyük tehlike bekliyor! UEFA sıralamasında İsviçre ensemize yapıştı
Yurt Dışı Temsilciliklerinde Kullanılan Oyların 532 Bin 175'i Ankara'ya Getirildi
Antonio Carbajal kimdir, öldü mü, neden öldü? Antonio Carbajal kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? Kaleci Antonio Carbajal'ın hayatı ve biyografisi!