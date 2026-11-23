İsviçre'nin St. Gallen kentinde Çin Yeni Yılı gelenekleri sergisi ziyarete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İsviçre'nin St. Gallen kentinde Çin Yeni Yılı geleneklerini tanıtan sergi cuma günü ziyarete açıldı. 21 Mart 2027'ye kadar sürecek serginin açılışına yaklaşık 200 kişi katıldı; sergide fotoğraflar, fenerler ve objelerle Bahar Bayramı'nın kökenleri ve gelenekleri tanıtılıyor.
ST. GALLEN, 23 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin St. Gallen kentinde "At Yılından Koyun Yılına: Çin'de Yeni Yıl" başlıklı sergiyi ziyaret eden insanlar, 20 Kasım 2026.
Çin Yeni Yılı geleneklerini tanıtan sergi, cuma günü ziyarete açıldı. 21 Mart 2027'ye kadar devam edecek serginin açılış törenine yaklaşık 200 kişi katıldı.
Sergide, Çin Yeni Yılı fotoğrafları, fenerler ve bayrama özgü çeşitli objeler aracılığıyla Bahar Bayramı'nın kökenleri, gelenekleri ve tarihsel gelişimi ziyaretçilere tanıtılıyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua