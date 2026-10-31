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Çin ile İsviçre serbest ticaret anlaşmasını güncelleyen protokole imza attı

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Çin ile İsviçre serbest ticaret anlaşmasını güncelleyen protokole imza attı
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Çin ve İsviçre, serbest ticaret anlaşmasını güncellemek üzere protokol imzaladı. Çin Ticaret Bakanlığı, protokolle piyasa erişiminin genişleyeceğini ve iki yönlü yatırımların teşvik edileceğini belirtti; iki ülke ticareti 2025'te 49,04 milyar dolara ulaştı.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin ve İsviçre, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını güncellemek üzere protokol imzaladı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü imzalanan protokol sayesinde piyasa erişiminin genişleyeceğini, iki yönlü yatırımların teşvik edileceğini ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleşeceğini belirtti.

Protokol uyarınca iki taraf, mal ve hizmet ticareti ile yatırımlarda daha fazla dışa açılma konusunda yüksek standartlı taahhütlerde bulunacak. Menşe kuralları, ticaretin kolaylaştırılması, ticaretin önündeki teknik engeller, dijital ticaret, rekabet ile ticaret ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kurallar da güncellenecek.

Bakanlıktan bir yetkili, İsviçre'nin Çin'in Avrupa'daki en büyük yedinci ticaret ortağı, Çin'in ise İsviçre'nin Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticaretin 2025'te 49,04 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Çin ve İsviçre arasında 2013'te imzalanan ilk serbest ticaret anlaşması Temmuz 2014'te yürürlüğe girdi. Anlaşmanın güncellenmesi amacıyla Eylül 2024'te müzakerelere başlayan iki ülke, beş tur görüşmenin ardından Ağustos 2026'da müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlık, protokolün imzalanmasının ardından iç hukuk onay süreçlerini tamamlayacak iki tarafın, güncellenen anlaşmanın en kısa sürede yürürlüğe girmesi için çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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