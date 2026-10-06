İsviçre Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, İsviçre Kuzey Makedonya nereden CANLI izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki karşılaşma, akşamın dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın zorlu deplasmanda puan aradığı maç öncesinde "İsviçre-Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi, Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak, internetten izlenebilir mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam İsviçre ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, Türkiye'de A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler, maçı Digiturk platformu üzerinden izleyebilecek.

A PARA KAÇINCI KANALDA?

İsviçre-Kuzey Makedonya karşılaşmasını yayınlayacak olan A Para, Digiturk'te 43. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin maç saatinden önce kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı A Para'nın resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilecek. Kanalların internet üzerinden yaptığı canlı yayınlarda zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı yayın bağlantıları ise hem yayın haklarını ihlal ediyor hem de kişisel veriler açısından risk taşıyor.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İsviçre-Kuzey Makedonya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te, İsviçre yerel saatiyle ise 20.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, İsviçre'nin Luzern kentinde bulunan Thermoplan Arena'da oynanacak. Ev sahibi İsviçre, taraftarı önünde galibiyet alarak grubundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak.

LUZERN'DE KRİTİK RANDEVU

Son yıllarda büyük turnuvalarda istikrarlı performans sergileyen İsviçre, bu akşamki mücadelenin favorisi olarak gösteriliyor. Ancak mücadeleci oyun anlayışıyla bilinen Kuzey Makedonya, deplasmanda puan alarak grupta yarışın içinde kalmak istiyor. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: İsviçre - Kuzey Makedonya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Thermoplan Arena, Luzern

Yayın: A Para (Digiturk 43. kanal)