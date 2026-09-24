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Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

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Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu Haber Videosunu İzle
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Araştırmalarda araçların operasyondan hemen önce 26 bin liraya devredildiği tespit edilirken, şüphelinin İsviçre'ye transfer etmeye çalıştığı 2,8 milyar lira da MASAK engeline takıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruştmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el konulması kararlaştırıldı.
  • Muhammed Yarız'a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka lüks otomobillerin 7-8 Eylül tarihlerinde dört kişiye toplam 26 bin 280 lira sembolik bedelle devredildiği tespit edildi.
  • MASAK raporunda, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bank hesabına 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer yaptığı ve bu transferin MASAK müdahalesiyle engellendiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el konulması kararlaştırıldı. Operasyon öncesinde araçların usulsüz devredildiği ortaya çıkarılırken, şüphelinin İsviçre'deki banka hesabında gerçekleşen 2 milyar lirayı aşkın dev para hareketi de MASAK engeline takıldı.

200 MİLYON LİRALIK LÜKS ARAÇLAR...

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik sürdürülen soruşturmada, tutuklu Muhammed Yarız'a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka lüks otomobiller mercek altına alındı. Piyasa değeri toplamda 200 milyon lirayı bulan araçların, ilk operasyon tarihinden hemen önce, 7-8 Eylül tarihlerinde dört farklı kişiye toplamda yalnızca 26 bin 280 lira sembolik satış bedeliyle devredildiği tespit edildi.

Hakkında el koyma kararı verilen araçlardan dördü kolluk kuvvetlerince muhafaza altına alınırken, henüz bulunamayan Audi Q8 marka otomobilin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İSVİÇRE'DEKİ HESABINDA 2 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Soruşturmanın mali ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda kritik veriler yer aldı. Muhammed Yarız'ın kişisel hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bank bünyesindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında devasa bir para transferi yapıldığı belirlendi.

Söz konusu finansal hareketliliğin, fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmesinden hemen önce gerçekleştiği saptanırken, aktarım hamlesi MASAK'ın müdahalesiyle durdurularak engellendi. Adli makamların soruşturması çok yönlü devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bu adı geçen şahsın son beş yılda hangi partini gençlik kollarında çalıştığı partinin bayraklarını astığı ve 28 yaşında beş yılda bu serveti nasıl edindiğinden de bahsetsenize İsviçre'ye transfer edeceği 2,8 milyar lira masak engeline takılmış daha önce kendi hesabından gönderdiği 25 milyon euro ve başkasının gönderdiği 15 milyon dolar niye masak engeline takılmamış bu miktarlar transfer edilirken masak ın dikkatini çekmedi mi

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bizler ay sonununu getiremezken 28 yaşındaki birinin 200 milyon tllik aracı nasıl oluyor

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Haber YorumlarıCabbar aga:

toplam 18 milyar dolar 200 milyon dolar devede kulak değil 28 yaşında ben 35 yıldır Avrupa dayım son iki yılda hesabimda 2 milyon lira işlem hacmi vardı ve masak hesabimi kapattırdı bu bebelere gelince uymuslarmi

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

200 milyon devede kulak bile değildir.

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

.uhlar sadece araç bedeli

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

paraya bak ya kafayı yememek elde değil

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