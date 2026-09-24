Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el konulması kararlaştırıldı. Operasyon öncesinde araçların usulsüz devredildiği ortaya çıkarılırken, şüphelinin İsviçre'deki banka hesabında gerçekleşen 2 milyar lirayı aşkın dev para hareketi de MASAK engeline takıldı.

200 MİLYON LİRALIK LÜKS ARAÇLAR...

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik sürdürülen soruşturmada, tutuklu Muhammed Yarız'a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka lüks otomobiller mercek altına alındı. Piyasa değeri toplamda 200 milyon lirayı bulan araçların, ilk operasyon tarihinden hemen önce, 7-8 Eylül tarihlerinde dört farklı kişiye toplamda yalnızca 26 bin 280 lira sembolik satış bedeliyle devredildiği tespit edildi.

Hakkında el koyma kararı verilen araçlardan dördü kolluk kuvvetlerince muhafaza altına alınırken, henüz bulunamayan Audi Q8 marka otomobilin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İSVİÇRE'DEKİ HESABINDA 2 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Soruşturmanın mali ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda kritik veriler yer aldı. Muhammed Yarız'ın kişisel hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bank bünyesindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında devasa bir para transferi yapıldığı belirlendi.

Söz konusu finansal hareketliliğin, fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmesinden hemen önce gerçekleştiği saptanırken, aktarım hamlesi MASAK'ın müdahalesiyle durdurularak engellendi. Adli makamların soruşturması çok yönlü devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com