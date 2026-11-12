İsviçre, Avrupa Siyasi Topluluğu 10. Zirvesi'ne 2027'de Zürih'te ev sahipliği yapacak

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalar ulusal sınırlarla sınırlı değildir ve hiçbir ülke tek başına hareket ederek bu sorunların üstesinden gelemez." dedi.

Parmelin, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zirvenin, AST'nin kıta genelindeki liderler arasında diyalog ve fikir alışverişi için benzersiz bir platform sunduğunu bir kez daha kanıtladığına işaret eden Parmelin, "Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve çok taraflı yapıların parçalandığı bir dönemde, bu platform her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Parmelin, başta Avrupa güvenliği ve rekabet gücünü artırmanın yolları olmak üzere bir dizi temel mesele üzerinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydederek, bu fikir alışverişinin büyük bir değer taşıdığına işaret etti.

"AST'nin 10. Zirvesi'ne İsviçre'de ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız"

AST'nin, ortak sınamaları ele almalarına, işbirliğini güçlendirmelerine ve karşılıklı güveni daha da pekiştirmelerine olanak tanıdığına değinen Parmelin, şöyle konuştu:

"İsviçre, bu nedenle AST'ye özel bir değer atfetmekte ve topluluğun çalışmalarında aktif bir rol oynamaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, topluluğumuzun bir sonraki buluşmasına ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. AST'nin 10. Zirvesi, 15 Nisan 2027'de Zürih'te gerçekleştirilecek. Diyaloğu ve barışçıl işbirliğini teşvik etme konusundaki köklü geleneğimizden yola çıkarak AST'nin 10. Zirvesi'ne İsviçre'de ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız."

Parmelin, AST'nin 10. Zirvesi'nde, önceki toplantılarda atılan adımların üzerine yenilerini ekleyeceklerini, ortak hedeflerini, Avrupa kıtası genelinde istikrar, güvenlik ve refaha yönelik somut işbirliğine dönüştürmeye gayret edeceklerini vurguladı.

"Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalar ulusal sınırlarla sınırlı değildir ve hiçbir ülke tek başına hareket ederek bu sorunların üstesinden gelemez." diyen Parmelin, Avrupa'nın kalbinde yer alan İsviçre'nin, uzun zamandır farklı bakış açılarının buluştuğu, görüş alışverişinde bulunduğu ve ortak bir payda arayışına girildiği bir merkez işlevi gördüğünü anımsattı.

Zürih'in, AST'nin tüm üyeleri arasında açık, yapıcı ve ileriye dönük tartışmalar için verimli bir ortam sağlayacağını umduklarının altını çizen Parmelin, "Avrupa için müreffeh ve barışçıl bir gelecek şekillendirme yönündeki ortak çabalarımızı sürdürmeyi ve AST ruhunu daha ileriye taşımayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA