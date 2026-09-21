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Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasında iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı

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Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasında iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
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Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ın gözaltına alındığını açıkladı. Dağbaşı'nın tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, Kablan'ın ise 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edildi.

(İSTANBUL) - Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ın gözaltına alındığını açıkladı. Dağbaşı'nın tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, Kablan'ın ise iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "fon soruşturması"na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı gözaltına alındı.

Yarız'a 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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