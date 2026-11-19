Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ülkeye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başkent Bern'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Parmelin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Bern'deki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Katar Emiri Al Sani ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Parmelin, " Arap Yarımadası'ndan bir devlet başkanının İsviçre'ye gerçekleştirdiği ilk devlet ziyareti olma özelliği taşıyan bu tarihi vesileyle (Katar) Emiri ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duydum." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Al Sani, dün 2 günlük resmi ziyaret kapsamında İsviçre'ye gelmişti.

Kaynak: AA