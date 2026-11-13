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Infantino'ya ABD'de mahkeme darbesi: UEFA, FIFA başkanı hakkında delil toplayabilecek

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Infantino'ya ABD'de mahkeme darbesi: UEFA, FIFA başkanı hakkında delil toplayabilecek
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New York'ta bir federal yargıç, FIFA'nın ABD'deki şirketlerinin UEFA'nın Gianni Infantino hakkında delil toplamasını engelleme talebini reddetti. UEFA, usulsüzlük kanıtı bulursa İsviçre'de suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

DW'nin aktardığına göre, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Jeannette Vargas, FIFA'nın ABD'deki iki yan kuruluşunun, UEFA'nın FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında delil toplamasını engelleme talebini reddetti.

UEFA, ağustos ayında Infantino'yu görevden uzaklaştırmak amacıyla mahkemeye delil toplama (discovery) başvurusunda bulunmuştu. Avrupa futbolunun yönetim organı, mali usulsüzlüğe dair kanıt bulması hâlinde İsviçre'de Infantino hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Soruşturmanın odağında, Dünya Kupası ve diğer turnuvaların hisselerini özel yatırımcılara satmayı öngören ve "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adı verilen plan bulunuyor. Temmuzda kamuoyuna yansıyan plan büyük tepki çekmiş, üç kıta konfederasyonu planı reddetmiş, UEFA ise plan geri çekilmezse FIFA turnuvalarını boykot etmekle tehdit etmişti. FIFA'nın 211 üye federasyonuna, projeyi onaylamaları karşılığında her birine 20 milyon dolar ödeme teklif edildiği belirtilmişti. Infantino planından ağustosta vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Mahkeme kararıyla UEFA, anlaşmaya ilişkin belgeleri ABD'li banka JP Morgan'dan ve yatırım şirketi Thrive Capital'den talep etme hakkı elde etti. Thrive Capital, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner'e ait.

Yargıç Vargas kararında, FIFA'nın ABD'deki kuruluşlarının davada "doğrudan, önemli ve hukuken korunabilir bir çıkarı" olmadığını yazdı. FIFA avukatları ise mahkemenin UEFA başvurusunun esasına girmediğini ve herhangi bir belge sunulmasının zorunlu olmadığını savundu.

Infantino, 11 yıllık FIFA başkanlığındaki en büyük meydan okumayla karşı karşıya olsa da görevi bırakmaya niyetli görünmüyor ve yeniden aday olmayı planlıyor. Şimdiye kadar yalnız Japon yönetici Kohzo Tashima adaylığını açıkladı. UEFA'nın, FIFA Küresel Gelişim Direktörü ve eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'i Infantino'nun karşısına aday olarak çıkarmaya çalıştığı bildiriliyor. Adaylık için son başvuru tarihi 18 Kasım.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle
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