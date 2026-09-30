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Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Gecenin öne çıkan maçlarında İngiltere, Çekya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, İspanya sahasında Hırvatistan'ı 4-1'le geçti. İsviçre ise İskoçya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

  • UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı.
  • İngiltere, Çekya deplasmanında 2-0 galip gelerek gruptaki ilk 3 puanını aldı.
  • İspanya, Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Ligi 3. Grup'ta gecenin dikkat çeken sonuçlarına İngiltere ve İspanya imza attı.

İngiltere, Çekya deplasmanında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını aldı. İspanya ise Hırvatistan karşısında 4-1 kazanarak ikide iki yaptı. 

İSPANYA'DAN HIRVATİSTAN'A 4 GOL

İspanya, Sevilla'da ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İspanyolların genç yıldızı Lamine Yamal attığı 2 golle galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

İngiltere ise Çekya deplasmanından 2-0'lık sonuçla döndü. Çekya'nın 10 kişi kaldığı karşılaşmada İngilizlere galibiyeti getiren golleri Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetti. 

GECENİN TÜM SONUÇLARI

A Ligi - 3. Grup

    Çekya 0-2 İngiltere

    B Ligi - 1. Grup

    • Slovenya 2-0 Kuzey Makedonya
    • İskoçya 0-3 İsviçre

    C Ligi - 1. Grup

    • Finlandiya 0-0 Belarus
    • San Marino 0-3 Arnavutluk

    C Ligi - 3. Grup

    • Moldova 1-1 Faroe Adaları
    • Slovakya 2-1 Kazakistan

    C Ligi - 4. Grup

    • Lüksemburg 0-3 İzlanda
    • Bulgaristan 0-0 Estonya
    Kaynak: Haberler.com
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

    bence çok gereksiz boş bir organizasyon, Avrupa futbol Şampiyonası örneğin lig usulü şeklinde düzenleyip revize edilerek çok daha ilgi çekici hale getirilebilir, böylece bütün ülkeler birbirleriyle karşılaşır, Puan durumuna göre sıralama ortaya çıkar, aynı durum Dünya Kupası için de geçerli olmalı

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