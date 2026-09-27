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İspanya ile Brezilya, UEFA Dostluk Kupası kapsamında Nyon'da kozlarını paylaşacak. "İspanya Brezilya maçı hangi kanalda, İspanya Brezilya nereden CANLI izlenir?" diye merak edenler için mücadele bugün saat 18.30'da UEFA'nın dijital yayın platformu UEFA.tv'den ekrana gelecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal bulunmadığından, maç internet üzerinden takip edilebilecek.

İSPANYA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Dostluk Kupası'nda bugün dikkat çeken bir eşleşme futbolseverleri bekliyor. İspanya ile Brezilya, İsviçre'nin Nyon şehrinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde "İspanya Brezilya maçı hangi kanalda, İspanya Brezilya nereden CANLI izlenir?" soruları sıkça araştırılıyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, oynanacağı yer ve yayın bilgileri haberimizde.

UEFA Dostluk Kupası kapsamında oynanacak İspanya - Brezilya karşılaşması, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin, maç takviminde yapılabilecek olası değişikliklere karşı resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

İSPANYA - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek mücadele, Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

İSPANYA - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Brezilya arasındaki karşılaşma, UEFA'nın resmi dijital yayın platformu UEFA.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı televizyondan takip etmek mümkün görünmüyor.

İSPANYA BREZİLYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler, UEFA.tv'ye internet üzerinden erişerek karşılaşmayı takip edebilecek. Platforma bilgisayar, tablet ya da mobil cihazlar aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç saatinden önce resmi yayıncının güncel bilgilerini kontrol etmesi faydalı olacak.

İSPANYA - BREZİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Dostluk Kupası'ndaki bu mücadele, UEFA'nın genel merkezine de ev sahipliği yapan İsviçre'nin Nyon şehrindeki Nyon Stadı'nda oynanacak.

İSPANYA - BREZİLYA MAÇ BİLGİLERİ

• Maç: İspanya - Brezilya

• Organizasyon: UEFA Dostluk Kupası

• Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar

• Saat: 18.30 (TSİ)

• Yer: Nyon Stadı, Nyon (İsviçre)

• Yayın: UEFA.tv (internet)