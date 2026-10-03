Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-İsviçre istişarelerinin Bern'de yapıldığını bildirdi

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- İsviçre siyasi istişarelerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Alexandre Fasel eş başkanlığında Bern'de gerçekleştirildiğini bildirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, uluslararası kuruluşlar bünyesindeki işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsviçre arasında Bern'de gerçekleştirilen siyasi istişarelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-İsviçre siyasi istişareleri, Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Alexandre Fasel eşbaşkanlığında Bern'de gerçekleştirildi.

İstişarelerde ikili ilişkiler, uluslararası kuruluşlar bünyesindeki işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı."

Kaynak: ANKA