Çin ile İsviçre, ticarette ürünlerin yüzde 99'unda gümrük tarifelerini sıfırlayacak

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Çin ve İsviçre, karşılıklı ticareti yapılan ürünlerin yüzde 99'unda gümrük tarifelerini kaldırmayı taahhüt ettikleri bir serbest ticaret anlaşmasını imzaladı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, 2014'te yürürlüğe giren Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen bir protokolü Pekin'de imzaladı.

Anlaşmayla taraflar, karşılıklı ticarete konu ürünlerin yüzde 99'u için gümrük tarifelerini sıfırlama konusunda mutabakata vardı.

AB'nin Çin'e karşı korumacı ticaret tedbirlerini devreye almayı planladığı bir dönemde İsviçre'nin Çin ile ticarette gümrükleri sıfırlamaya yönelik adım atması dikkati çekti.

Çin ile İsviçre arasında 2013'te imzalanan serbest ticaret anlaşması, Pekin'in kıta Avrupası'ndaki bir ülkeyle imzaladığı bu türden ilk anlaşma olmuştu.

"Yenilikçi işbirliği ortaklığı"

Çin Devlet Başkanı Şi'nin 2016'da İsviçre'ye yaptığı ziyarette, iki ülke, aralarındaki ilişkiyi "yenilikçi işbirliği ortaklığı" olarak tanımlamıştı.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için müzakerelere Eylül 2024'te başlanmıştı. 5 tur müzakerenin ardından taraflar bu yıl ağustosta, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao'nın ziyareti sırasında güncelleme konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, ülkelerin iç onay süreçlerini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA