Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ile İsviçre, ticarette ürünlerin yüzde 99'unda gümrük tarifelerini sıfırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve İsviçre, Pekin'de 2014'te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasını güncelleyen protokolü imzaladı. Ürünlerin yüzde 99'unda gümrük tarifelerini sıfırlayan anlaşma, iç onay süreçlerinin ardından yürürlüğe girecek.

Çin ve İsviçre, karşılıklı ticareti yapılan ürünlerin yüzde 99'unda gümrük tarifelerini kaldırmayı taahhüt ettikleri bir serbest ticaret anlaşmasını imzaladı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, 2014'te yürürlüğe giren Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen bir protokolü Pekin'de imzaladı.

Anlaşmayla taraflar, karşılıklı ticarete konu ürünlerin yüzde 99'u için gümrük tarifelerini sıfırlama konusunda mutabakata vardı.

AB'nin Çin'e karşı korumacı ticaret tedbirlerini devreye almayı planladığı bir dönemde İsviçre'nin Çin ile ticarette gümrükleri sıfırlamaya yönelik adım atması dikkati çekti.

Çin ile İsviçre arasında 2013'te imzalanan serbest ticaret anlaşması, Pekin'in kıta Avrupası'ndaki bir ülkeyle imzaladığı bu türden ilk anlaşma olmuştu.

"Yenilikçi işbirliği ortaklığı"

Çin Devlet Başkanı Şi'nin 2016'da İsviçre'ye yaptığı ziyarette, iki ülke, aralarındaki ilişkiyi "yenilikçi işbirliği ortaklığı" olarak tanımlamıştı.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için müzakerelere Eylül 2024'te başlanmıştı. 5 tur müzakerenin ardından taraflar bu yıl ağustosta, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao'nın ziyareti sırasında güncelleme konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, ülkelerin iç onay süreçlerini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

"Evladım" dediği isimler bir veda bile edemedi
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Kadın turisti bıçak zoruyla kaçırdı, TikTok paylaşımı yapınca yakalandı

TikTok ilk defa işe yaradı! Kadın turisti ormana kaçırdı ama...
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi