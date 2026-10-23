Berkan Kutlu kimdir? Alanyaspor'a gol atan Kocaelispor'un orta sahası hangi takımlarda oynadı?

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Süper Lig'deki ilk sezonunu Alanyaspor formasıyla geçiren Berkan Kutlu, eski takımına attığı golle Kocaelispor'u öne geçirdi. 28 yaşındaki orta saha, yaz transfer döneminde Konyaspor'dan ayrılmış ve Galatasaray yıllarından tanıdığı Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a imza atmıştı.

BERKAN KUTLU ALANYASPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor- Kocaelispor maçında 27. dakikada golü attı. Sol kanattan gelen Rivas'ın pasını ceza sahası içinde alan Kutlu, topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 42. dakikada Baku'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İlk golü değil. Kutlu, 19 Eylül'de Kocaelispor'un Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçta da gol atmıştı; o galibiyetin ardından teknik direktör Selçuk İnan, oyuncusunu alnından öptü.

BERKAN KUTLU KİMDİR?

Berkan Kutlu, Kocaelispor'da oynayan ve A Milli Takım'da da forma giymiş bir orta saha oyuncusu; tam adı Berkan İsmail Kutlu. Asıl mevkisi merkez orta saha, ama on numara ve ön libero olarak da görev alabiliyor.

Futbola İsviçre'de, Monthey'in altyapısında başladı. Temmuz 2018'de bonservissiz olarak Sion'a geçti ve iki yıl kaldığı bu kulübün A takımında yalnız 2 maça çıktı. Türkiye'ye gelişi Ağustos 2020'de oldu: yine bonservissiz olarak Alanyaspor'a katıldı ve Süper Lig'deki ilk sezonunda 3 gol attı.

BERKAN KUTLU KAÇ YAŞINDA?

Berkan Kutlu 28 yaşında. 25 Ocak 1998'de doğdu.

BERKAN KUTLU NERELİ?

Berkan Kutlu, İsviçre'nin Monthey kentinde doğdu ve futbolu da orada öğrendi. Milli formayı ise Türkiye için giydi; önce U21 takımında oynadı, A Milli Takım'a ilk kez 2021'de çağrıldı.

BERKAN KUTLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Berkan Kutlu sırasıyla Monthey, Sion, Alanyaspor, Galatasaray, Genoa, Konyaspor ve Kocaelispor'da oynadı. 2021'de Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılı takımla 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak İtalya'da, Genoa'da geçirdi, 12 Ocak 2024'te Galatasaray'a döndü.

Galatasaray, 4 Ocak 2026'da oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kutlu sezonun ikinci yarısında Konyaspor'daydı. Küme düşme hattından çıkan Konya ekibi, aynı dönemde Türkiye Kupası'nda finale kadar yükseldi. Oyuncu 8 Ağustos 2026'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Konyaspor'a veda etti.

BERKAN KUTLU KOCAELİSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Berkan Kutlu, Kocaelispor ile Ağustos 2026'da 1+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Konyaspor'la yeni bir anlaşma sağlayamadığı için bonservisi 1 Temmuz'dan itibaren kendisindeydi. Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan ile daha önce Galatasaray'da birlikte çalışmışlardı.