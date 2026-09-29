İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda, İskoçya İsviçre maçı nereden CANLI izlenir?

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İskoçya ile İsviçre arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde "İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda?" ve "İskoçya İsviçre maçı nereden CANLI izlenir?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. İki takımın heyecan dolu randevusunu ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum gibi merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya ile İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. İki ülke arasındaki mücadelenin yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyum futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İskoçya İsviçre maçıyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

İskoçya ile İsviçre, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 29 Eylül 2026 Salı akşamı sahaya çıkacak. Grup sıralamasında kritik öneme sahip bu karşılaşmada iki ekip de hanesine üç puan yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç programında son anda bir değişiklik yapılma ihtimaline karşı resmi açıklamaların takip edilmesinde fayda bulunuyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi netlik kazandı. İskoçya - İsviçre maçı, A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar, zorlu karşılaşmanın her anını televizyon başından takip edebilecek.

A PARA HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Para, Digiturk'te 43. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman içinde değişebileceği göz önünde bulundurularak, maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. Ayrıca kanalların resmi internet sitelerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İskoçya'nın Glasgow şehrindeki tarihi Hampden Park ev sahipliği yapacak. Ev sahibi İskoçya, coşkulu taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İsviçre ise zorlu deplasmandan puanla dönerek grup yarışında önemli bir avantaj yakalamanın peşinde.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet, İskoçya - İsviçre maçı A Para aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin korsan yayın sitelerinden uzak durması ve karşılaşmayı resmi yayıncı üzerinden takip etmesi tavsiye ediliyor.