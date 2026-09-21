2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'lik işlem, devam eden fon soruşturmasında yeni bir başlığı gündeme getirdi. Hedef Yatırım Bankası üzerinden yapılmak istenen yüksek tutarlı işlemin ayrıntıları mali incelemeye takıldı.

2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM İNCELEMEYE TAKILDI

Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek için işlem başlattı. Söz konusu işlem için karşılık olarak 40,9 milyon dolar gösterildi. Para hareketinin niteliği ise "swap" olarak bildirildi. İncelemenin kritik noktası da tam burada ortaya çıktı. BDDK tarafından gerçekleştirilen kontrolde, 2 milyar TL'lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildiği belirtildi.

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Kaynak: Haberler.com