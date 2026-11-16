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İsviçre - İskoçya maçı hangi kanalda, İsviçre - İskoçya maçı nereden CANLI izlenir?

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İsviçre - İskoçya maçı hangi kanalda, İsviçre - İskoçya maçı nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, sahasında İskoçya'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "İsviçre - İskoçya maçı hangi kanalda?" ve "İsviçre - İskoçya maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

İsviçre - İskoçya maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te St. Gallen'deki Kybunpark'ta oynanacak. Karşılaşma A Para'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte İsviçre - İskoçya maçının yayın bilgileri.

İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre - İskoçya maçı A Para'dan canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

A Para, Digiturk'te 43. kanaldan izlenebiliyor.

İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre - İskoçya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, St. Gallen'deki Kybunpark'ta oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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