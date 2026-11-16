İsviçre - İskoçya maçı hangi kanalda, İsviçre - İskoçya maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, sahasında İskoçya'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "İsviçre - İskoçya maçı hangi kanalda?" ve "İsviçre - İskoçya maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.
İsviçre - İskoçya maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te St. Gallen'deki Kybunpark'ta oynanacak. Karşılaşma A Para'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte İsviçre - İskoçya maçının yayın bilgileri.
İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçre - İskoçya maçı A Para'dan canlı olarak yayınlanacak.
İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
A Para, Digiturk'te 43. kanaldan izlenebiliyor.
İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre - İskoçya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, St. Gallen'deki Kybunpark'ta oynanacak.