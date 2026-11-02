Parmelin Bern'de Gazze için ideal ateşkes ve yardımların kolay olmadığını söyledi

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Gazze'de ideal bir ateşkesin sağlanması ve ardından uluslararası yardımların hızla ve yeterli düzeyde halka ulaştırılabilmesi gerektiğini, ancak bunun şu an için o kadar kolay olmadığını söyledi.

Parmelin, İsviçre'de görev yapan uluslararası gazetecilerle başkent Bern'de bir araya geldi.

İsviçre'nin yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olduğunu bildiren Parmelin, Hindistan, Tayland, Vietnam'ı ziyaret ettiğini ve geçen hafta Pekin'de Çin ile geliştirilmiş serbest ticaret anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Parmelin, dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiğini ve çevik kalmaları gerektiğini belirterek, "Yeni bir ekonomik gerçeklikle karşı karşıyayız. Ticaret ilişkileri sorgulanıyor. Ekonomik bağımlılıklar giderek bir güç aracı olarak kullanılıyor. Bize on yıllarca istikrar ve refah getiren uluslararası düzen baskı altında. İsviçre için bu özel bir zorluk teşkil ediyor." dedi.

İsviçre'nin küçük bir ülke ve iç pazarının da bununla orantılı olduğuna işaret eden Parmelin, refahlarının büyük ölçüde uluslararası ticarete bağlı olduğunu kaydetti.

Ekonomik ilişkilerinin temelini genişletmeleri gerektiğine değinen Parmelin, yeni pazarlar bulmaları ve mevcut ortaklıkları güçlendirmenin yanı sıra bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Parmelin, Çin ile geliştirilmiş bir serbest ticaret anlaşması imzalayabildiklerini söyleyerek, bunun Çin pazarına erişimin önemli ölçüde iyileştirilmesinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Yeni kapılar açarken Avrupa ve ABD'deki ana geleneksel pazarlarla olan ilişkilerin de kaygılarının merkezinde yer almaya devam ettiğini vurgulayan Parmelin, çeşitlendirmenin geleneksel ortaklara sırtlarını dönmek anlamına gelmediğinin altını çizdi.

"Avrupa veya ABD ile ticaretimizi azaltmak istemiyoruz"

Parmelin, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) ana ticaret ortağımız olmaya devam ediyor. AB ile istikrarlı ve güvenilir ilişkiler ekonomik konumumuz için elzemdir. ABD de ekonomik, bilimsel ve teknolojik olarak kilit bir ortak olmaya devam ediyor. Ancak ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri, durumun ne kadar hızlı değişebileceğini bize gösterdi. Bu nedenle, diyaloğu sürdürürken çıkarlarımızı kararlılıkla savunmalıyız. Avrupa veya ABD ile ticaretimizi azaltmak istemiyoruz. Tüm dünya ile ticaretimizi yoğunlaştırmak istiyoruz."

Parmelin, İsviçre'nin tarihi boyunca engelleri aşmayı öğrendiğine değinerek, Alpleri yerle bir etmeyerek, tüneller ve köprüler inşa ettiklerini söyledi.

"Bazıları yeni duvarlar örmeyi tercih ederken, biz ülkeler, pazarlar ve insanlar arasında köprüler kurmak istiyoruz. Siyasi farklılıklara rağmen diyaloğu sürdürmekten yanayız." diyen Parmelin, risklerin ve farklı çıkarların farkında olduklarını, değerlerini ve uluslararası hukuku savunmaya devam edeceklerine değindi.

"İdeal olan bir ateşkesin sağlanması"

AA muhabirinin, " Gazze'de kış mevsimi yaşanırken, insanlar yetersiz çadırlarda yaşıyor. Çok acı bir insani durum var. Ateşkese rağmen İsrail, yeterli yardım girişine izin vermiyor. İsrail'in bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Uluslararası topluma Gazze için çağrınız nedir?" sorusunu yanıtlayan Parmelin, İsviçre'nin mevcut durumda Gazze'ye yardım etmeye çalıştığını aktardı.

Parmelin, "(Gazze'ye) Bu yardımı gerçekleştirebilmek için ise insani yardım sürecindeki tüm taraflarla görüşmemiz gerekiyor. Önemli miktarda kaynak ayırıyoruz ve sadece Gazze'de değil, diğer bölgelerdeki Filistinlilere de destek olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca taraflarla, yani hem İsrail hem de Gazze tarafıyla temasımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu zorlu bir süreç." görüşünü paylaştı.

Gazze'ye ilişkin çabalarının belki çok göz önünde ve dikkati çekici olmadığını belirten Parmelin, ancak tarafların her biriyle konuşmanın önemine işaret etti.

Parmelin, tarafsız bir ülke olduklarını, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) burada bulunduğunu kaydederek, tüm bu unsurların İsviçre Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gerçekten aktif bir rol oynamasını sağladığına değindi.

Konfederasyon Başkanı Parmelin, "İdeal olan bir ateşkesin sağlanması ve ardından uluslararası yardımların hızla ve yeterli düzeyde halka ulaştırılabilmesidir. Ancak bu şu an için o kadar kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA