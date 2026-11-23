Dünya Satranç Şampiyonası'nda taç, İsviçre'nin Cenevre kentinde 24 Kasım'da başlayan maçla sahibini bulacak. Unvanını koruyan Hindistanlı Gukesh Dommaraju ile Özbekistanlı Javokhir Sindarov, aralık ortasına kadar sürecek ve 2,5 milyon dolar ödüllü maçta karşı karşıya geliyor. DW'nin aktardığına göre ikisi de 20 yaşında olan büyükustaların düellosunda favori, şampiyon değil rakibi.

Gukesh, maç öncesinde Cenevre'de gazetecilere "Buraya bir şeyi savunmaya geldiğimi düşünmüyorum. Her şeyi yeniden kazanmak için buradayım" dedi.

EN GENÇ ŞAMPİYON DÜNYA 26'NCILIĞINA GERİLEDİ

Gukesh, 2024'te 18 yaşında şampiyon olarak satranç tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını almıştı. Riskli hamleleri seven ve hesap gücüyle tanınan Hintli oyuncu o tarihten sonra beklenen sonuçları alamadı; FIDE dünya sıralamasında şu anda 26'ncı basamakta bulunuyor.

Hindistan'ın ilk dünya şampiyonu Viswanathan Anand, DW'ye yaptığı değerlendirmede "Gukesh çok genç yaşta dünya şampiyonu oldu. Herkes ondan hemen çok şey bekledi" dedi. Anand, 20 yaşındaki bir oyuncunun zayıf yanlarının ve deneyim eksiğinin olmasının doğal olduğunu söyledi. Anand dünya şampiyonluğuna 2007'de, 37 yaşında ulaşmıştı.

SINDAROV: CİDDİ ÇALIŞMAYA 2025'TE BAŞLADIM

Dünya sıralamasında dördüncü basamağa yükselen Sindarov ise yılın yükselen ismi olarak gösteriliyor. Özbek büyükusta açılış basın toplantısında "ciddi" biçimde çalışmaya ancak 2025'te başladığını söyledi ve "Büyük bir yeteneğim olduğunu hep biliyordum" dedi. Rakibini küçümsemeyeceğini belirten Sindarov, "Gukesh'in oyunlarından çok şey öğrendim, sonuna kadar mücadele edebiliyor" diye konuştu.

CARLSEN UNVANDAN DÖRT YIL ÖNCE VAZGEÇTİ

Yıllarca satrancın en büyüğü sayılan Norveçli Magnus Carlsen hâlâ dünya sıralamasının birincisi; ancak klasik satrancı artık çok az oynuyor ve dünya şampiyonluğu unvanından dört yıl önce vazgeçti. Onun bıraktığı boşluğu Asyalı genç oyuncular dolduruyor: Gukesh ve Sindarov'un yanı sıra Hindistanlı Rameshbabu Praggnanandhaa ile Özbekistanlı Nodirbek Abdusattorov da unvan için şansı olan isimler arasında sayılıyor.

Almanya satranç milli takımının antrenörü Jan Gustafsson, güçlü satranç programlarının ve çevrim içi satrancın genç oyuncuların zirveye ulaşmasını kolaylaştırdığını belirterek "Şu anda bir kuşak değişimi yaşıyoruz" dedi. Gustafsson, Asya'daki genç yeteneklerin çokluğunu toplumun satranca verdiği değer ve devlet desteğiyle açıkladı.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle