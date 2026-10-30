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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Pyongyang'da Choe Son Hui ile görüştü

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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Kuzey Kore'deki temaslarını ikinci gününde sürdürerek Pyongyang'da Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile görüştü. Cassis, diplomatik temsilciliğin yeniden açılması ve siyasi diyaloğun kurulmasını ele aldıklarını, Jo Yong Won ile görüştüğünü belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Kuzey Kore'deki temaslarını ikinci gününde de sürdürdü.

Cassis, Kuzey Kore'deki temaslarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile bir araya geldiklerini kaydeden Cassis, " İsviçre'nin ( Kuzey Kore'deki) diplomatik temsilciliğinin yeni bir formatta yeniden açılması, siyasi ilişkilerin düzenli bir hale getirilmesi ve siyasi diyaloğun yeniden kurulması konularını ele aldık. Ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu ve daha geniş Avrasya bölgesindeki güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Cassis, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong Won ile görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede, İsviçre'nin diplomatik ofisinin yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Cassis, Kuzey Kore'deki gelişmeleri ve ikili ilişkileri güçlendirme potansiyelini de ele aldıklarını vurguladı.

Cassis, dün ülkesinin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki diplomatik ofisini yeniden açtığını belirterek, bunun Kuzey Kore ile doğrudan diyaloğu güçlendirmek adına somut bir adım olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA
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