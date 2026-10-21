AidEx 2026 Cenevre'de başladı, 94'ten fazla ülkeden 3 binden fazla temsilci katılıyor

İnsani yardım ve afet müdahalesi alanında dünyanın önde gelen küresel konferans ve fuarı AidEx 2026, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

AidEx 2026 kapsamında yardım ve afet müdahalesindeki zorlukların çözümüne yönelik üst düzey konferanslar, atölye çalışmaları, tartışma grupları ve eğitim programları düzenleniyor.

Her yıl 94'ten fazla ülkeden insani yardım ve kalkınma topluluğunun 3 binden fazla temsilcisi AidEx'e katılıyor.

Katılımcılar Birleşmiş Milletler kuruluşları, Avrupa Birliği, Kızılhaç ve Kızılay dernekleri, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra hükümet ve özel sektörden geliyor.

Türkiye'den, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Yeryüzü Doktorları, Fetih İnsani Yardım Vakfı ve diğer kuruluşlar da AidEx 2026'ya katıldı.

İhh Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Talha Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AidEx'in insani yardım ve kalkınma aktörlerini bir araya getiren, uluslararası bir fuar etkinliği olduğunu belirtti.

AidEx'in bir konferansa da ev sahipliği yaptığını ve önceki yıllarda Brüksel'de düzenlendiğini belirten Keskin, "AidEx, son 3 yıldır da Cenevre'de gerçekleşiyor. İnsani yardım faaliyetlerinin en önemli şehirlerinden biri olarak şu anda Cenevre ev sahipliği yapıyor. Burada hem insani yardım hem kalkınma aktörleri hem de bunlara yönelik hizmetler veren şirketler stantlarını açmış durumda, birbiriyle de iletişim halindeler." dedi.

Keskin, İHH olarak dünyanın pek çok yerinde insani yardım ve kalkınma faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek fuarın kendilerine, yaptıkları çalışmaları paylaşmak, BM kuruluşlarıyla ortak projeleri tanıtmak ve yeni işbirliği imkanı sunduğunu belirtti.

Türkiye'deki diğer kuruluşların da fuara ilgi gösterdiğini söyleyen Keskin, ilk yıllarda İHH'nin bu etkinliklere katılan tek Türk kuruluşu olduğunu anımsattı.

Keskin, "Günümüzde hem ziyaretçi olarak hem de stant sahibi olarak ülkemizden pek çok kurumu burada görmek mutlu edici. Faaliyetlerinin uluslararası topluluğa ulaştığını, bunların hem görülmesi hem takdir edilmesi hem de işbirlikleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

AidEx 2026 Fuarı yarın sona erecek.

Kaynak: AA