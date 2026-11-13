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Slovenya İsviçre maçı hangi kanalda, Slovenya İsviçre nereden CANLI izlenir?

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Slovenya İsviçre maçı hangi kanalda, Slovenya İsviçre nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım 2026 Cuma günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Slovenya, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Slovenya İsviçre maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Slovenya ile İsviçre arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Para ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Slovenya İsviçre maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya İsviçre maçı, A Para ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A PARA KAÇINCI KANALDA?

A Para'nın platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 43

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SLOVENYA İSVİÇRE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Slovenya İsviçre maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Para'dan takip edebilir. A Para uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise A Para'nın resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Slovenya İsviçre maçı şifresiz yayınlanacak. A Para, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovenya İsviçre maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovenya ile İsviçre arasındaki karşılaşma, Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanacak.

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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