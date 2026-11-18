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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsviçre'de resmi temaslarda bulunacak.

Katar Emiri Şeyh Temim, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Basel Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, ziyareti sırasında başkent Bern'de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mükemmel ve çeşitli ikili ilişkilere odaklanılacak.

Özellikle devlet ziyareti ekonomik, mali ve araştırma alanlarındaki temasları derinleştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda bölgesel çatışmalar ve arabuluculuk, uluslararası işbirliği ve enerji arzına ilişkin konular da ele alınacak.

Parmelin ve Katar Emiri Al Sani, yarın ülkede önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri'ne ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile resmi bir heyet eşlik edecek.

Ziyaret, 20-21 Kasım'da Almanya'ya yapılacak devlet ziyaretini de kapsayan bir Avrupa turunun parçası niteliğinde olurken, Katar Emiri ziyaret süresince her iki ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli sektörlerde ortaklıkların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yolları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra özellikle bölgedeki istikrarı desteklemeye yönelik uluslararası çabalar başta olmak üzere, ortak ilgi alanına giren konular değerlendirilecek.

Kaynak: AA