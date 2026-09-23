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Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi

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Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi Haber Videosunu İzle
Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ile gerçekleştirdiği görüşmede dikkat çeken bir hediye verdi. Pezeşkiyan Parmelin'e “İran Halkına Amerikan Yardımı” ismini taşıyan ve ABD'nin İran'daki sivil hedeflere saldırılarını belgeleyen fotoğrafların bulunduğu kitabı sundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin'e dikkat çeken bir kitap hediye etti. “ İran Halkına Amerikan Yardımı” adını taşıyan kitapta, İran'da ABD saldırıları sonucu zarar gören belirtilen sivil yapılara ait fotoğrafların yer aldığı bildirildi.

KİTABIN ADI DİKKAT ÇEKTİ

İran kaynaklarının aktardığına göre Pezeşkiyan'ın Parmelin'e verdiği kitabın adı “America's Aid to the People of Iran” olarak kayıtlara geçti. Kitabın başlığının, İran yönetiminin ABD'nin saldırılarına ilişkin eleştirisini yansıtan ironik bir ifade olarak kullanıldığı belirtildi.

İran basınında yer alan bilgilere göre kitapta yalnızca askeri saldırılar değil, ABD yaptırımları ile İranlı bilim insanları ve komutanların öldürülmesine ilişkin içerik ve görseller de bulunuyor. Bu unsurlar İran tarafının söz konusu olaylara ilişkin anlatımı olarak aktarılıyor.

BM KÜRSÜSÜNDE DE SAVAŞIN İZLERİNİ GÖSTERDİ

Pezeşkiyan'ın hediye olarak sunduğu kitap, İran Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında savaşın İran'daki etkilerini gündeme getirmesinin ardından geldi.

Pezeşkiyan konuşması sırasında saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara ait fotoğrafları da göstererek İran'ın yaşadığı kayıplara dikkat çekti. İtalyan haber ajansı ANSA, ABD heyetinin Pezeşkiyan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldığını aktardı.

PARMELİN'DEN DİPLOMASİ VURGUSU

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ise aynı gün New York'ta yaptığı açıklamalarda Körfez bölgesindeki çatışmanın daha fazla tırmanmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Parmelin, İsviçre'nin ABD ile İran arasındaki ilişkilerde koruyucu güç (protecting power) rolünü üstlendiğini ve bu sayede iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulabildiğini söyledi

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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