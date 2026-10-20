İsviçre Bitcoin ETF'sine onay verdi

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İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (FINMA), yeni Bitcoin ETF'sini ülkenin yatırım fonu mevzuatı kapsamında değerlendirdi. Kurum, Bitcoin'in diğer kripto varlıklara kıyasla daha uzun işlem geçmişine ve yüksek işlem hacmine sahip olmasını gerekçe göstererek yatırımları farklı varlıklara dağıtma zorunluluğuna istisna tanıdı.

Böylece fonun doğrudan Bitcoin'e yatırım yapmasının önü açıldı. FINMA, kararda kripto varlıklara ve özellikle Bitcoin'e yönelik artan yatırım ilgisine dikkat çekti.

MEVCUT ÜRÜNLERDEN FARKLI KURALLARA TABİ OLACAK

İsviçre borsalarında Bitcoin'e bağlı yatırım ürünleri zaten bulunuyor. Yeni onayı farklılaştıran unsur, bireysel yatırımcılara yönelik ürünün yatırım fonu kurallarına tabi bir ETF olmasıdır. Mevcut Bitcoin ETP'leri ise borçlanma aracı yapısında sunuluyor.

FINMA, 2021'de ağırlıklı olarak farklı kripto varlıklardan oluşan bir sepete yatırım yapan fonu da onaylamıştı. O fon yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelikti. Yeni karar, doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan bir fonun bireysel yatırımcılara sunulmasını kapsıyor.

SAKLAMA GÜVENLİĞİ VE RİSK UYARILARI ÖNE ÇIKIYOR

Denetime tabi kuruluşların, fonun işleyişinden ve kripto varlıkların saklanmasından doğabilecek riskleri azaltacak önlemler alması gerekiyor. Fon belgelerinde de yatırımın taşıdığı riskler açık ve anlaşılır biçimde açıklanacak.

Satış aşamasında İsviçre'nin Finansal Hizmetler Yasası kapsamındaki kurallar uygulanacak. Kuruluşların fiyat dalgalanmaları ve para kaybetme ihtimali hakkında açık uyarılar yapması, yatırımın müşteriye uygunluğunu değerlendirirken özel dikkat göstermesi isteniyor.

FINMA, bu önlemlerin doğrudan kripto varlık yatırımına kıyasla yatırımcı korumasını güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Kurum, onaylı bir ETF üzerinden yapılan Bitcoin yatırımında da piyasa riskinin çok yüksek kaldığını vurguluyor. Fiyattaki oynaklık nedeniyle yatırılan sermayenin önemli bir bölümü kaybedilebilir.

Diğer fon sağlayıcıları da Bitcoin ETF'leri için başvuru yaptı veya başvuru planlarını duyurdu. FINMA'nın açıklamasında bu ürünler için bir karar takvimi paylaşılmadı.