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Denizli Basket Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini İsviçre'de 80-76 kazandı

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Denizli Basket Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini İsviçre'de 80-76 kazandı
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Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda Lions de Geneve'yi Cenevre'de 80-76 yenerek Avrupa deplasmanındaki ilk galibiyetini aldı. Grupta 3 maçta 2 galibiyete ulaşan ekip, 3'te 3 yapan SL Benfica'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

BASKETBOLDA tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Yukatel Denizli Basket deplasmandaki ilk galibiyetini İsviçre'de elde etti. Yeşil-siyahlı ekip FIBA Europe Cup G Grubu'nda Lions de Geneve'yi Cenevre'de 80-76 yenerken tur atlama yolunda avantaj elde etti. Grupta 3 maçta 2 galibiyete ulaşarak 3'te 3 yapan SL Benfica'nın ardından ikinci sıraya yerleşen Denizli ekibinde, Jhonathan Dunn 7'de 5 üçlük isabetiyle 23 sayı, Victor Bailey 22 sayı ile takımlarını galibiyete taşıdı. Galibiyeti İsviçre'de kendilerini destekleyen vatandaşlarımızla kutlayan yeşil-siyahlılar salonda ay-yıldızlı bayrağımızı açtı.

Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana 7 sezondur dümeninde olduğu Denizli temsilcisiyle Avrupa deplasmanında ilk galibiyet sevincini yaşayan antrenör Zafer Aktaş, "Bu yoğun tempoda oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele ve özveri için teşekkür ederim. Bizi Cenevre'de yalnız bırakmayan sevgili başkanlarımıza, vatandaşlarımıza ve ekran başında destekleyen tüm taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Avrupa'da üst üste 3 maçını deplasmanda oynadığı periyottan geçen Denizli Basket haftaya 28 Ekim Çarşamba günü Bakü'de Landau Lions'a konuk olacak. Denizli ekibi Süper Lig'de ise cumartesi günü Türk Telekom deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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