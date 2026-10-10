Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, yaşadığı diz sakatlığının ardından bu kez saha dışındaki görüntüleriyle konuşulmaya başlandı.

Fransa Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık iki haftadır forma giyemeyen Mbappe'nin, tedavi sürecinde Paris'te bir gece kulübüne gittiği ileri sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre Fransız futbolcunun, İspanyol oyuncu Ester Exposito ile birlikte eğlence mekanında görüntülendiği iddia edildi.

İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Mbappe hakkında tartışma yaratan bir diğer gelişme ise İsviçre'de ortaya çıktı. Fransız yıldızın bisiklet sürdüğü anlara ilişkin görüntüler, dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi gördüğü dönemde fiziksel aktivitelerde bulunmasının doğru olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. İspanyol basınında Mbappe'nin iyileşme süreci tartışılırken bazı Real Madrid taraftarları da futbolcunun saha dışındaki tercihlerine tepki gösterdi.

MOURINHO'DAN MBAPPE'YE DESTEK

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise düzenlediği basın toplantısında Fransız yıldız hakkındaki eleştirilere karşı çıktı. Mbappe'nin Paris'te gece kulübünde eğlendiği yönündeki yorumları reddeden Mourinho, futbolcunun katıldığı organizasyonun moda etkinliği kapsamında düzenlenen özel bir davet olduğunu söyledi.

İsviçre'deki bisiklet görüntülerine de açıklık getiren Portekizli teknik adam, söz konusu bisikletlerin oteldeki spa ve ortak alanlara ulaşmak için kullanıldığını belirtti.

"MBAPPE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRDİ"

Mbappe'nin dizindeki problem nedeniyle kulüp doktorlarının kontrolünden geçtiğini ve ardından ikinci bir sağlık görüşü aldığını açıklayan Mourinho, oyuncusunun profesyonel yükümlülüklerini ihmal etmediğini vurguladı. Portekizli çalıştırıcı, Fransız yıldızın Real Madrid'e karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olduğunu ifade ederek tartışmalara son noktayı koymaya çalıştı.

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