İsviçre, Gazze'deki binlerce aile için IOM'a 2 milyon frank destek sağlıyor

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İsviçre, Gazze'deki şiddetli sel felaketinin ardından yerinden edilen binlerce ailenin acil olarak barınağa ihtiyacı olduğunu belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'de yaşanan zorlu kış şartlarına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'de şiddetli sel felaketinin ardından yerinden edilen binlerce ailenin acilen barınağa ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

İsviçre'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla yaklaşık 3 bin 500 kişi için kışlık ekipman içeren 300 aile çadırı ve 2 bin adet branda hazırladığına işaret edilen paylaşımda, "IOM'un Ortak Tedarik Programı için 2 milyon İsviçre frangı destek de sağlıyoruz." değerlendirmeleri yer aldı.

Kaynak: AA