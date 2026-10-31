Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarıgül ailesinin "kara kutusu" olarak nitelendirilen ve Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Cihan Tunç'un itirafçı olduğu öğrenildi.

SARIGÜL AİLESİNİN "KARA KUTUSU" KONUŞTU

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın kilit isimlerinden Cihan Tunç'un itirafçı olduğu belirtildi.

Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı olduğu ifade edilen Tunç'un, aileye yakınlığı nedeniyle soruşturma açısından önemli bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ DE İNCELENİYOR"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, soruşturmaya ilişkin aktardığı bilgilerde, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminden bugüne uzanan ticari faaliyetlerinin de inceleme kapsamında olduğunu söyledi.

Tokaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sarıgül’ün belediye başkanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar devam eden ticari faaliyetleri, belediye başkanlında yaşanan sürecin hepsi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarında. Çok ciddi paralardan bahsediliyor, soruşturmayı yürüten savcılık makamı da bu parayı, kaynağını ve aklanması sürecinde gelişen organizasyonun nasıl ilerlediğini araştırıyor.

Cinsel taciz suçlaması var, suç gelirlerinin aklanması var, örgüt kurma suçlaması var aynı zamanda da rüşvet suçlaması var. 4 ayrı ifadeden bahsediyoruz.

Soruşturmanın çok kilit ismi Emir Sarıgül’ün 25 yıllık arkadaşı Cihan Tunç. Tunç tutuklanan isimlerden bir tanesi. Ailenin içinde olan isim.

Mustafa Sarıgül ile ilgili iddia edilen ve tespit edilen konulardan biri de paranın aklama organizasyonunun bir ayağının İsviçre'ye uzandığı. İfade veren Cihan Tunç’un sözleri de bu durumu kanıtlar nitelikte.”

"ALTIN VE PIRLANTALARI ÖZEL JETLE YURT DIŞINA ÇIKARIYORLARDI"

Soruşturmada tutuklanan Cihan Tunç, ifadesinde Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş ile evli olduğu döneme ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Tunç'a göre nakit paralar, İstanbul Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya dönüştürülüyor, ardından özel jetlerle yurt dışına çıkarılıyordu.

Tunç, ifadesinde şunları söyledi:

" Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş'la evliyken Burak Kaya'ya ait özel bir jetle yurt dışı seyahatleri yapardı. Yaptıkları bu yurt dışı seyahatlerinde de altın ve pırlantaya çevirdikleri nakit parayı yurt dışına çıkarırlardı. Defalarca buna şahit oldum. Hatta havalimanında da Erol isimli bir şahıs vardı. Kendilerini aramamaları için bu kişiyle anlaşılmıştı. Ayrıca göstermelik senetler imzalayarak sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratıp İsviçre'ye para kaçırıyorlardı."

İSVİÇRE'YE PARA AKTARMAK İÇİN GÖSTERMELİK SENET İDDİASI

Tunç'un ifadesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de İsviçre'ye para aktarıldığı iddiası oldu.

Tunç, taraflar arasında gerçekte var olmayan alacak-verecek ilişkileri oluşturmak amacıyla göstermelik senetler imzalandığını ileri sürdü.

Ayrıca havalimanında Erol isimli bir kişiyle anlaşma yapılarak seyahatler sırasında arama yapılmasının önüne geçildiğini iddia etti.

Bu beyanlar, soruşturmada yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paraların kaynağı ve transfer yöntemlerine ilişkin iddialar arasında yer aldı.

"KONUŞMAMASI İÇİN ÇEKMEKÖY'DE DAİRE VERİLDİ"

Cihan Tunç, soruşturmanın cinsel taciz suçlamalarına ilişkin bölümünde de yeni bir iddia ortaya attı.

Tunç, bu kapsamda adı geçen koruma Beşir Ömer Demir'e konuşmaması karşılığında İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir daire verildiğini öne sürdü.

Söz konusu iddia da soruşturma kapsamında değerlendirilirken, dairenin verildiği ve bunun susması karşılığında yapıldığı yönündeki beyanların bağımsız olarak doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

OTOPARKLAR, DÖVİZ BÜROLARI VE TAŞINMAZLAR İNCELEMEDE

Soruşturmanın mali boyutunda ise kaynağı belirsiz paraların otoparklar, döviz büroları, taşınmazlar ve şirketler üzerinden aklandığı iddiaları üzerinde duruluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturmada, paranın kaynağı, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve yurt dışına aktarıldığı ileri sürülen tutarların izinin araştırıldığı aktarıldı.

Dosyada suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurma, rüşvet ve cinsel taciz suçlamaları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikayetleriyle gündeme gelen dosyada, 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi dikkat çeken iddialar yer almıştı.

Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül, Cihan Tunç ve Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddialarının da ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlanmış, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Müge Bayır, Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Dosya kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com