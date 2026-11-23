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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ikili işbirliğini, uluslararası gelişmeleri ve insan hakları konularını ele aldı.

Bakan Cassis, Çin ziyaretine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

5. Çin-İsviçre Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında mevkidaşı Vang ile yapıcı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Cassis, "İkili işbirliğini, kısa süre önce imzalanan genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasını ve insan hakları konusunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kore Yarımadası'ndaki durum dahil uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerini aktaran Cassis, gündemlerindeki bir diğer konunun da yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği riskler olduğunu belirtti.

Cassis, "Devletler arasındaki diyalog, ortak sınamalarla başa çıkmanın anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA