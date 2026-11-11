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Uyuşturucu gelirini taşınmazla akladıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

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Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu gelirlerini taşınmaz alarak akladıkları iddia edilen 7 şüpheli, İstanbul ve Balıkesir'deki 5 eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. MASAK raporu kapsamında 17 taşınmaz tespit edilirken, bunlara el konuldu.

ALMANYA, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticareti yaparak elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini taşınmaz satın alarak akladıkları iddia edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini aile bireyleri adına taşınmaz satın alarak akladıkları değerlendirildi. MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz tespit edildi.

7 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım'da İstanbul'da 4, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 17 taşınmaza el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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