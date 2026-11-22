İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Wang Yi'nin davetiyle 23-24 Kasım'da Çin'e gidecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Cassis, 23-24 Kasım'da Çin'i ziyaret ederek 5. Çin-İsviçre Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak. Ziyaret, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetiyle gerçekleşecek.
BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, 23-24 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret ederek 5. Çin-İsviçre Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
Kaynak: Xinhua