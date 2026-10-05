Yeneroğlu, fon krizinde yurt dışı varlıklar için Gürlek'e soru önergesi verdi

(TBMM) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, fon krizine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "MASAK, SPK, bankalar veya diğer kamu kurumlarının yurt dışına olağan dışı büyüklükte para transferleri yahut malvarlığı kaçırılması riski konusunda soruşturma makamlarına veya Bakanlığınıza yaptığı ilk bildirim hangi tarihtedir? Bu bildirimlerden sonra yurt dışındaki varlıkların korunmasına yönelik ilk işlem hangi tarihte yapılmıştır?" diye sordu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, fon krizine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Almanya, İsviçre, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerdeki para ve malvarlıklarının tespiti, dondurulması ve Türkiye'ye geri getirilmesi için hangi somut adımların atıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Yeneroğlu, "Yurt dışına çıkarılan paraların ve bu paralarla edinilen malvarlıklarının süratle tespit edilmesi, el değiştirmelerinin önlenmesi ve mümkün olan en erken aşamada tedbir altına alınması, mağdurların zararlarının giderilebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Geciken her işlem, bu varlıkların yeniden devredilmesi, gizlenmesi veya izinin kaybettirilmesi riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

"İSVİÇRE MAKAMLARINDAN ACİL BLOKE İSTENDİ Mİ?"

Yeneroğlu, basına yansıyan ve MASAK raporuna dayandığı belirtilen bilgilere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından 24 Ağustos'ta İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar; Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında ise 1 Eylül'de 25 milyon euro tutarında transfer yapıldığının ileri sürüldüğünü aktardı.

Aynı haberlere göre bu transferlerin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiğine dikkati çeken Yeneroğlu; söz konusu paraların bloke edilmesi için İsviçre Federal Adalet Dairesine başvurulup başvurulmadığını, acil bloke istenip istenmediğini ve halen İsviçre'de tedbir altında bulunan bir tutar olup olmadığını sordu.

"DUBAİ, YUNANİSTAN, İSPANYA VE KKTC'DEKİ VARLIKLAR İÇİN NE YAPILDI?"

Serdar Turhan'ın Dubai'de villa, özel jet ve yat satın aldığına ilişkin tespitlerin soruşturma dosyasında yer aldığının ve Turhan'ın Yunanistan'da oturum izni ile gayrimenkulü bulunduğunun ileri sürüldüğünü belirten Yeneroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan makamlarına adli yardım veya tedbir talebi iletilip iletilmediğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding'in kontrolündeki şirketlerin İspanya'da bir villa projesi yürüttüğünün ve KKTC'de arsalar edindiğinin basına yansıdığını hatırlatan Yeneroğlu, bu varlıklar bakımından hangi işlemlerin yapıldığının da açıklanmasını istedi.

Yeneroğlu, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"MASAK, SPK, bankalar veya diğer kamu kurumlarının yurt dışına olağan dışı büyüklükte para transferleri yahut malvarlığı kaçırılması riski konusunda soruşturma makamlarına veya Bakanlığınıza yaptığı ilk bildirim hangi tarihtedir? Bu bildirimlerden sonra yurt dışındaki varlıkların korunmasına yönelik ilk işlem hangi tarihte yapılmıştır? Fon soruşturmasının yurt dışı boyutu için Bakanlığınız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir çalışma grubu oluşturulması veya sorumlu bir birim belirlenmiş midir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, SPK, TMSF, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı arasında yurt dışındaki varlıkların izlenmesine yönelik eşgüdüm hangi usulle ve hangi sıklıkla sağlanmaktadır? Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem gören kişilerin ve bu kişilerle bağlantılı tüzel kişilerin yurt dışında malvarlığı bulunduğu tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse bu varlıklar hangi ülkelerde bulunmaktadır ve tahmini toplam değeri ne kadardır? Başsavcılığın 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerine ilişkin MASAK'tan istediği bildirilen verilere göre yurt dışına çıkarıldığı belirlenen toplam tutar nedir? Banka hesaplarının tespiti için Varşova Sözleşmesi'nin banka hesapları ve bankacılık işlemleri hakkında bilgi alınmasına ve bankacılık işlemlerinin izlenmesine ilişkin 17 ila 19. maddeleri çerçevesinde hangi ülkelere talepte bulunulmuştur? Soruşturmanın başladığı tarihten bu yana Başsavcılık tarafından Bakanlığınıza kaç ülkeye yönelik adli yardım talebi iletilmiştir? Bunlardan kaçı 6706 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca uygun bulunarak hangi ülkelere ve hangi tarihlerde gönderilmiştir; kaçı eksiklik veya tercüme nedeniyle bekletilmekte ya da Başsavcılığa iade edilmiş bulunmaktadır? Varlık bulunduğu bilinen ülkelerden talepte bulunulmayanlar varsa bunun gerekçesi nedir? Gönderilen talepler 1959 tarihli Avrupa Sözleşmesi, Strazburg Sözleşmesi, Varşova Sözleşmesi, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi, ikili anlaşmalar ve karşılıklılık ilkesinden hangilerine dayandırılmıştır? Talepler bilgi ve belge istemenin ötesinde malvarlığının dondurulmasını, malvarlığına el konulmasını ve ileride verilecek müsadere kararlarının tanınmasını da kapsamakta mıdır?

"KAÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN İŞLEMİ BAŞLATILDI?"

Resmi talep dosyalarının hazırlanması zaman alacağından, varlıkların devrini veya teminata verilmesini önlemek amacıyla ilgili ülkelerden acil geçici tedbir istenmiş midir? Bu amaçla Interpol kanalı, irtibat görevlileri veya sözleşmelerin öngördüğü doğrudan iletişim imkanları kullanılmış mıdır? Kullanılmışsa hangi ülkelerde, hangi tarihte ve hangi varlık veya tutar için tedbir uygulanmıştır? 6706 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 2. fıkrası ile Strazburg ve Varşova Sözleşmelerinin talep olmaksızın bilgi verilmesine ilişkin hükümleri uyarınca, varlıkların bulunduğu ülkelerin kendi aklama soruşturmalarını başlatmasını sağlayacak bilgiler bu devletlere iletilmiş midir? İletilmişse hangi ülkelere ve hangi tarihlerde iletilmiştir? Türkiye'de suç gelirlerinin uluslararası düzeyde izlenmesi ve geri kazanımı için bir Varlık Geri Kazanım Ofisi kurulması, Temmuz 2024'te Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı kapsamında Bakanlığınızın katılımıyla ele alınmıştır. Bu konuda hangi aşamaya gelinmiştir? Bu soruşturmada CARIN gibi uluslararası varlık geri kazanım ağlarından yararlanılmış mıdır? Yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüphelilerden kaçı hakkında kırmızı bülten çıkarılması ve iade talebinde bulunulması için işlem başlatılmıştır ve bu işlemler hangi ülkeleri kapsamaktadır? Şüphelilerden yabancı devlet vatandaşlığı veya oturum izni bulunanlar tespit edilmiş midir? Kendi vatandaşını iade etmeyen devletler bakımından 6706 sayılı Kanun'un 24. maddesi uyarınca soruşturmanın devri seçeneği değerlendirilmekte midir?

İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası ve diğer bankalar nezdindeki hesaplara yapıldığı ileri sürülen transferlere konu paraların bloke edilmesi için İsviçre Federal Adalet Dairesine (Bundesamt für Justiz) başvurulmuş mudur? İsviçre'nin Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardım Kanunu'nun (IRSG) geçici tedbirlere ilişkin 18. maddesi uyarınca acil bloke istenmiş midir? Halen İsviçre'de tedbir altında bulunan bir tutar var mıdır?

"ÖRGÜTLÜ SUÇ BOYUTU ARAŞTIRILIYOR MU?"

Almanya başta olmak üzere yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarından ve yabancı yatırımcılardan etkilenenlerin sayısı ve zarar tutarına ilişkin bir tespit yapılmış mıdır? Bu yatırımcıların şikayet, soruşturmaya katılma ve tazmin haklarını kullanabilmeleri için konsolosluklar aracılığıyla bir bilgilendirme veya başvuru mekanizması oluşturulması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdümlü bir çalışma planlanmakta mıdır? Bakanlığınız, soruşturmanın gizliliğini zedelemeyecek ölçüde, yurt dışına yöneltilen talep sayısı, ülkeler ve tedbir altına alınan tutarlar gibi bilgileri içeren düzenli bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmayı planlamakta mıdır?"

Kaynak: ANKA