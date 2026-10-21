ORAN, Lozan'daki öğrenen şehirler forumunda Yozgat deneyimini anlattı

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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen İkinci Avrupa ve Kuzey Amerika Öğrenen Şehirler Forumu'nda, Anadoludakiler Programı ile Yozgat'ta yürütülen öğrenen şehir çalışmalarını tanıttı.

ORAN Yozgat İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ekim'de UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı kapsamında düzenlenen foruma, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen katıldı.

İsviçre, İrlanda, Fransa, Kanada, Macaristan, Slovakya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den kurum temsilcilerinin katıldığı forumda, öğrenmenin yerel kalkınmaya katkısı ve farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri ele alındı.

Lozan Belediye Binası'nda gerçekleştirilen sunumlarda, ORAN Genel Sekreteri Şeker, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan TR72 Bölgesi'nin yerel değerlerini, üretim kültürünü ve toplumsal işbirliklerini öne çıkaran Anadoludakiler Programı hakkında bilgi verdi.

Şeker, yerel mirasın korunması ve ekonomik fırsatlara dönüştürülmesine yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sezen ise Öğrenen Şehir Yozgat kapsamında yürütülen kariyer mentörlüğü, istihdam garantili mesleki eğitimler ve girişimciliği destekleyen uygulamaları anlattı.

Sezen, kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve diğer yerel paydaşlar arasındaki işbirliğiyle mesleki becerilerin geliştirilmesi, eğitimden istihdama geçişin kolaylaştırılması ve dezavantajlı grupların öğrenme ile girişimcilik fırsatlarına erişiminin artırılmasına yönelik çalışmaları aktardı.

Forumda, şehirler arasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA