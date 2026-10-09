Real Madrid'de Mbappe krizi

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İspanyol devi Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı bu dönemde saha dışı yaşantısıyla gündeme geldi.

SAKATLIK SÜRECİNDE GECE KAÇAMAĞI

Fransa'nın UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki haftadır forma giyemeyen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun, Paris'te bir gece kulübünde vakit geçirdiği öne sürüldü. L'Equipe'in haberine göre; tedavi sürecini dinlenerek geçirmesi beklenen Mbappe'nin oyuncu olan kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte gece kulübünde görüntülenmesi Real Madrid cephesinde tepkiyle karşılandı.

TARTIŞMALARIN ODAĞI OLDU

Fransız yıldızın tepki çeken tek eylemi gece kulübü ziyareti olmadı. İsviçre'de bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Mbappe, tartışmaların odak noktası haline geldi. Dizinden sakatlığı bulunan bir sporcunun bu tür aktivitelerde yer alması, İspanyol basını ve Real Madrid taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.