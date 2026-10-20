Yukatel Denizli Basket yarın İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak

FIBA Europe Cup G Grubu'nda çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket yarın üst üste ikinci deplasman sınavında İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak. Centre sportif de la Queue-d'Arve'deki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Gruba evinde BC Prievidza'yı 83-69 yenerek başlayan temsilcimiz geçen hafta Portekiz'de SL Benfica'ya 96-91 mağlup olmuştu. İsviçre temsilcisi ise ilk hafta deplasmanda Landau Lions'u 105-83 yenip ardından evinde Bakken Bears'a 78-73 yenildi. Denizli Basket yarın deplasmanda kazanarak gruptan çıkma yarışında avantaj elde etmeye çalışacak. Temsilcimiz 28 Ekim'de ise Landau Lions ile Azerbaycan'da rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı