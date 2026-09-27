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İsviçre'de SVP ve Pro Schweiz'in tarafsızlık girişimi için halk oylaması başladı

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İsviçre'de SVP ve Pro Schweiz'in tarafsızlık girişimi için halk oylaması başladı
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İsviçreli seçmenler, SVP ve Pro Schweiz'in desteklediği daha kısıtlayıcı tarafsızlık politikasını öngören halk oylaması için sandığa gitti. Aynı gün Beslenme Girişimi de oylanıyor; son anketler her iki girişimin de reddedileceğine işaret ediyor. Sonuçlar akşam açıklanacak.

İsviçreli seçmenler, ülkeleri için "daha kısıtlayıcı tarafsızlık politikası"nı öngören halk oylamasında oy kullanmaya başladı.

İsviçre vatandaşları, sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) ve Pro Schweiz hareketinin desteklediği "İsviçre'nin Tarafsızlığının Korunması (Tarafsızlık Girişimi)" başlıklı halk oylaması için sandığa gidiyor.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi 12.00'de sona erecek.

Seçmenler ayrıca gıda politikalarını kökten değiştirmeyi hedefleyen "Beslenme Girişimi" başlıklı halk oylaması için de oy kullanıyor.

Seçmenlerin birçoğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

Halk oylamasına ilişkin nihai sonuçların akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Ülkede gerçekleştirilen son anketlerde, her iki girişimin de reddedileceğine işaret edilmişti.

Tarafsızlık girişimi nedir?

SVP ve Pro Schweiz hareketinin desteklediği "İsviçre'nin Tarafsızlığının Korunması (Tarafsızlık Girişimi)" başlıklı halk oylaması, tarafsızlığa daha sıkı bir yaklaşım çağrısında bulunuyor.

Ülkenin herhangi bir askeri veya savunma ittifakına katılmasını yasaklamayı ve diğer ülkelerle askeri işbirliklerine daha katı kurallar getirmeyi öngören girişim, bu tutumun Anayasa'da katı kurallarla güvence altına alınmasını talep ediyor.

Seçmenler, referandumda ülkenin ekonomik yaptırımlarla ilgili adımlarını veya NATO ile işbirliği yapmasını dahi engelleyecek daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık düzenlemesi üzerine karar verecek.

Girişim, İsviçre'nin askeri bir saldırı altında olmadığı veya saldırı yakın olmadığı sürece, herhangi bir askeri veya savunma ittifakına katılmaması veya bu tür bir ittifakla işbirliği yapmamasını öngörüyor.

Ayrıca, İsviçre'nin üçüncü ülkeler arasındaki askeri çatışmalara katılmaması veya savaşan devletlere yaptırım uygulamaması isteniyor. İstisnalar arasında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve yaptırımların aşılmasını önlemeye yönelik önlemler yer alıyor.

Kaynak: AA
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