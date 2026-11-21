(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devam eden "Fon Soruşturması" kapsamında yeni bir açıklama yaparak Emre ve Oğuz Tezmen'e ait 'Gildencrest Capital'e ve bağlantılı kişilere ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şirketin 15 yıl önce "Tera Europe' adıyla kurulduğu, daha sonra isim değiştirdiği, kağıt üzerinde makam şoförü ve büro görevlisinin yönetici olarak gösterildiği belirtildi. Borsada işlem yapan 'yabancı yatırımcı' olarak görünen şirketin paralarının bir kısmının yurt dışına çıkarıldığı kaydedildi ve "2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki hesaptan iki büyük ödeme yapıldığı, Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar TL, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar TL gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar TL ödendiği tespit edilmiştir." denildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleşen milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürütülen "Fon Soruşturması" devam ediyor. Son olarak dün adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir açıklama yaptı, Emre ve Oğuz Tezmen'e ait 'Gildencrest Capital'e ve bağlantılı kişilere ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şirketin 15 yıl önce "Tera Europe' adıyla kurulduğu, kağıt üzerinde makam şoförü ve büro görevlisinin yönetici olarak gösterildiği belirtildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 'Fon Soruşturması' kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Gildencrest Capital isimli aracı kurum ile ilgili olarak düzenlenen rapor Başsavcılığımıza gönderilmiştir.

"ŞİRKETİN BAŞINA KAĞIT ÜZERİNDE ESKİ MAKAM ŞOFÖRÜ VE BÜRO MEMURU..."

Raporda; Söz konusu aracı kurumun 2011 yılında Londra'da mukim olarak 'Tera Europe' adıyla açıldığı, şirketin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının Oğuz Tezmen'e ait olduğu, son olarak 2024 yılında şirketin adının 'Gildencrest Capital' olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Gildencrest Capital'in Londra'da mukim olmasına karşın fiilen işlerin İstanbul'dan ve Tera'nın kendi çalışanlarıyla yönetildiği, bağlantılı şirketlerin başına kağıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun konulduğu tespit edilmiştir.

Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda 21 milyar TL geçtiği, bu paranın 11,9 milyar TL'sinin Tera Yatırım'dan geldiği, 6,3 milyar TL'sinin ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı belirlenmiştir.

"YABANCI YATIRIMCI OLARAK GÖRÜNDÜĞÜ..."

İşlem emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a gönderildiği, Borsada işlemi yapan 'yabancı yatırımcı' olarak göründüğü, arkasındaki isimlerin ise kayıtlara yansımadığı anlaşılmıştır. Hisselerin yabancı hesap adına alınıp satıldığı için kazancın da yurt dışındaki hesapta biriktiği, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar TL olduğu görülmüştür.

Paranın bir bölümünün ise doğrudan yurt dışına çıkarıldığı, 6,3 milyar TL'nin Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildiği, bunun yalnızca 2,2 milyar TL'sinin geri döndüğü; 4,1 milyar TL dışarıda kaldığı, dışarıda kalan paranın 3,4 milyar TL'sinin ise Tera Yatırım'a ait olduğu belirlenmiştir.

"ENVER ÇEVİK'İN İSVİÇRE'DEKİ HESABINA 4,5 MİLYAR..."

2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki hesaptan iki büyük ödeme yapıldığı, Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar TL, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar TL gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar TL ödendiği tespit edilmiştir.

Gildencrest Capital'in yeni bir saklama hesabı açtığı, Kasım'da 504 milyon TL değerinde hissenin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı, 1,95 milyar TL'lik hissenin aktarımının ise son anda MASAK tarafından durdurulduğu bildirilmiştir. Bu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için Başsavcılığımızca karar alınmış, ayrıca yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının ülkemize iadesi konusunda adli istinabe yoluna başvurulmuştur."

Kaynak: ANKA