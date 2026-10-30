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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Kore ziyaretinin ikinci bölümü için Seul'e ulaştı

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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Kore ziyaretinin ikinci bölümü için Güney Kore'nin başkenti Seul'e ulaştığını bildirdi. Cassis, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliği ele alacağını, İsviçre'nin bölgedeki varlığının 70 yılı aşkın geçmişe dayandığını belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Güney Kore'nin başkenti Seul'e ulaştığını bildirdi.

Cassis, Güney Kore ziyaretine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kore Yarımadası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci bölümü için Seul'e vardığını aktaran Cassis, "İsviçre'nin bölgedeki varlığı, Tarafsız Ülkeler Denetleme Komisyonundan 'iyi niyet girişimi' faaliyetlerine kadar 70 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor." ifadesini kullandı.

Cassis, ikili ilişkileri, bölgesel güvenliği ve diyalog fırsatlarını ele almak için sabırsızlandığını da belirtti.

Bakan Cassis, Kuzey Kore'de iki gün temaslarda bulunmuş, ülkesinin Pyongyang'daki diplomatik ofisinin yeniden açılışına katılmıştı.

Kaynak: AA
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