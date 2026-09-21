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Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

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Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
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İsviçreli futbolcu Granit Xhaka, COVID-19 salgını döneminde aşı olmadan aşı belgesi edindiğini kabul etti. Hakkında Luzern Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan Xhaka, bunun bir hata olduğunu söyleyerek sorumluluğu üstlendi ve yetkili makamlarla iş birliği yaptığını açıkladı. Xhaka ayrıca İsviçre Milli Takımı'nın kampından çıkarıldı.

  • Granit Xhaka, COVID-19 salgını döneminde aşı belgesini uygun yollarla çözmek yerine edindiğini ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.
  • Luzern Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası Xhaka, İsviçre Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı.
  • Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı, doktorun da sahte sertifika düzenlediği şüphesiyle soruşturma altında olduğu belirtildi.

Sunderland forması giyen Granit Xhaka, geçmişteki bir olay nedeniyle hakkında yürütülen adli soruşturmanın ardından sessizliğini bozdu.

"BİR AŞI BELGESİ EDİNDİM"

Luzern Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 salgını döneminde aşıyla ilgili ciddi endişeler yaşadığını belirtti.

İsviçreli futbolcu, "Bu yoğun duygusal süreçte, açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim" ifadelerini kullandı.

"BU BİR HATAYDI"

Yaptığı seçimin yanlış olduğunu kabul eden Xhaka, sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.

33 yaşındaki futbolcu, "Bugün bu yolun doğru olmadığını açıkça görüyorum. Bu bir hataydı ve bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum" dedi. Xhaka ayrıca olayın aydınlatılması sürecine katkı sağladığını ve yetkili makamlarla tamamen iş birliği yaptığını belirtti.

MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAYACAK

Hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Xhaka, İsviçre Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı.

İsviçre Futbol Federasyonu, Xhaka'nın milli takım kampına katılmayacağını ve kararın futbolcuyla yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşmayla alındığını açıkladı.

Federasyon Başkanı Peter Knabel ise Xhaka'nın durumu kendilerine bildirdiğini ve kamuoyuna açıklama yaparak sorumluluk alacağını söylediğini aktardı.

DOKTORU DA SORUŞTURMA ALTINDA

Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı, söz konusu doktorun da sahte sertifika düzenlediği şüphesiyle soruşturma altında bulunduğu bildirildi. Futbolcunun 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşı olduğuna dair sertifika aldığı belirtildi.

İsviçre Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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